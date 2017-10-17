Петербургский полицейский угрожал журналистке электрошокером в зале суда

Служебную проверку в отношении сотрудника МВД проведут после появления видеозаписи, на которой он угрожает применением электрошокера журналистке в суде. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что запись была сделана 17 октября в здании Калининского районного суда Санкт-Петербурга. Видео опубликовал РЕН ТВ. На нем видно, как сотрудник конвоя отгоняет журналистку канала «78» от задержанного Никиты Литвинова. Полицейский несколько раз включает электрошокер со словами: «Закрыто судебное заседание», и приближается к корреспондентке. В итоге съемочной группе пришлось покинуть зал.

Суд принял решение арестовать Литвинова. 15 октября он наехал на автомобиле на группу людей, в результате чего один из пострадавших умер в больнице, двое получили травмы.

По результатам проверки конвоира будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в МВД.