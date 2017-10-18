Иракцы двинули к курдам колонны тяжелой техники

Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видео, на котором вертолет ВВС Ирака пролетает над колонной тяжелой техники, двигающейся в пустыню Анбар.

16 октября подразделения иракской армии взяли под контроль город Киркук, который контролировали курды. За день до этого иракские военные захватили аэропорт, военный аэродром и несколько нефтяных месторождений в окрестностях города.

25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного плебисцита вызвало негативную реакцию в Багдаде. 27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию.