Проститутки и порноактеры ужаснулись скрытым возможностям соцсетей

Представители секс-индустрии, традиционно работающие под псевдонимами, обнаружили, что Facebook находит их закрытые аккаунты для обычной жизни и предлагает связаться с аккаунтами людей, которые прибегали к их услугам. Об этом сообщает издание New York Post.

Рассекреченные секс-работники опасаются травли, преследований со стороны клиентов и даже арестов. До недавнего времени сотрудники сферы интимных услуг имели возможность избежать этого, создавая отдельные аккаунты для своих реальных личностей и профессиональных альтер эго.

Первой тревогу забила порномодель Эла Дарлинг (Ela Darling), зарегистрированная в Facebook и под псевдонимом, и под настоящим именем. Она утверждала, что вторая, секретная учетная запись была рекомендована ее поклонникам через функцию «Люди, которых вы можете знать». Так ее подлинная личность оказалась раскрытой.

Материалы по теме Раздевай и властвуй Кто решает, какое порно смотрит весь мир

Как правило, Facebook предлагает дружбу пользователям, указавшим в профиле одно и то же место жительства или имеющим общих друзей. Но неясно, каким именно образом Facebook узнает о связях людей в реальной жизни, которые те держат в тайне, избегая взаимодействия друг с другом в интернете.

Соцсеть не разглашает методы обработки персональной информации. Известно лишь, что в системе рекомендаций Facebook используется около 100 бит данных для создания совпадений.

Возможно, Facebook умеет отслеживать местоположение смартфонов и других мобильных устройств своих пользователей. Тогда из аккаунтов, привязанных к гаджетам, владельцы которых в какой-то момент пребывали в непосредственной близости друг от друга, создается виртуальная пара. Если это так, даже после единичного живого контакта владельцы учетных записей будут автоматически определяться соцсетью как потенциальные знакомые.