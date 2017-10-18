Австралийская теннисистка Гаврилова испугалась кошки на «Кубке Кремля»

Теннисистка Дарья Гаврилова, выступающая под австралийским флагом, испугалась выбежавшей на корт кошки во время матча «ВТБ Кубка Кремля» с чешкой Каролиной Плишковой. Видео было опубликовано на странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

Кошка внезапно появилась на корте при счете 6:4, 5:4 в пользу Гавриловой. 23-летняя уроженка Москвы, увидев ее, сделала несколько шагов в сторону. После возобновления матча она проиграла гейм на своей подаче и второй сет, но вырвала победу в решающей партии. Встреча завершилась в ее пользу (6:4, 6:7, 6:1).