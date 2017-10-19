Фонд «Сколково» выиграл право на проведение конференции научных парков Азии

Совет директоров ASPA (Ассоциации научных парков Азии) поддержал заявку фонда «Сколково» на проведение XXII ежегодной конференции ASPA в 2018 году в России. Об этом говорится в пресс-релизе фонда, поступившем в «Ленту.ру».

В качестве площадки конференции выбран кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский (Владивосток).

«Победа фонда "Сколково" в конкурсе на право проведения в 2018 году следующей конференции научных парков Азии абсолютно закономерна. Только что в Сколково блестяще прошел VI форум "Открытые инновации", который собрал более 18 тысяч участников из 98 стран. Мы доказали в очередной раз, что умеем проводить международные мероприятия на самом высоком уровне», — отметил старший вице-президент фонда «Сколково» по внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов.

ASPA является международной неправительственной организацией, основанной в 1997 году в Японии для совместного развития отрасли научных технологий, промышленности и экономики азиатского региона. ASPA объединяет 519 технопарков, в том числе 18 российских, из 36 стран мира.

Главное мероприятие ассоциации — ежегодная конференция (ASPA Annual Conference), которая является ключевой площадкой для встреч, общения, обмена опытом руководителей и первых лиц азиатских научных парков. Конференция длится три дня и привлекает около 300 участников представителей не только азиатских научных парков-членов ассоциации, но и руководителей бизнес-инкубаторов, университетов, венчурных компаний и фондов. Программа конференции включает семинары, тренинги, воркшопы, выставка, а также культурная программа и свободное деловое общение.