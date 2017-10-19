Суд Киева разрешил взыскать штраф с «Газпрома» за счет любого имущества

Хозяйственный суд Киева изменил способ исполнения судебного решения о взыскании с «Газпрома» штрафа в 171 миллиард гривен (около 6,7 миллиарда долларов). Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

Этим решением суд удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы минюста.

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», находящиеся в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника», — написал глава украинского минюста.

Данное решение, по его словам, должно быть обнародовано через несколько дней.

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Ранее в Минэнерго России не исключали возможного отбора Украиной поставляемого в Европу российского газа в счет уплаты штрафа Антимонопольному комитету.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В феврале 2016-го ведомство наложило на российскую компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей; затем сумма за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены.

О том, что первые суммы штрафа истребованы украинской стороной, стало известно 1 июня 2017 года.