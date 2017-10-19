Спорт
 

Овечкина назвали агентом КГБ после экскурсии в академию ФБР

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После экскурсии в академию Федерального бюро расследований (ФБР) США российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина назвали агентом Комитета государственной безопасности (КГБ). Комментарий появился в Twitter-аккаунте команды.

Пользователи социальной сети дали хоккеисту прозвища «русский шпион», «секретный агент» и «спецназовец». Еще один отметил, что испугался бы, зайди Овечкин к нему домой.

Раннее в среду, 18 октября, нападающий сломал дверь во время экскурсии клуба в академию ФБР. Хоккеист сумел сделать это с помощью специального тарана.

В текущем сезоне НХЛ в семи сыгранных матчах Овечкин забросил девять шайб и отдал одну результативную передачу. Россиянин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В январе 2016 года нападающий забросил 500-ю шайбу и стал первым российским хоккеистом, добравшимся до этой отметки.

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