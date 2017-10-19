Эстонский «король пельменей» обанкротился из-за российских санкций

Суд в Эстонии признал банкротом владельца компании UVIC Александра Мусарова, которого в стране называют «королем пельменей», передает «Интерфакс».

Предприятие Мусарова производит пельмени, полуфабрикаты и другие мясные изделия. По словам бизнесмена, одной из существенных проблем для него стало эмбарго на ввоз продуктов из европейских стран, введенное Россией в ответ на санкции США и ЕС.

Компания Мусарова задолжала миллион евро государству, а также существенные суммы банкам. В июне 2017 года UVIC обратилась в суд с иском о санации предприятия.

Как сообщает газета Arileht, бизнесмен инвестировал около восьми миллионов евро в крупное пищевое предприятие в Великом Новгороде, но реализовать этот проект не удалось.

Россия в августе 2014 года ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС, США и ряда других государств в ответ на их экономические санкции. Ограничения действуют до конца 2018 года.

Компания UVIC основана в 1993 году. Ведущее направление деятельности — производство замороженных полуфабрикатов. К 1998 году продукция стала продаваться в сетевых магазинах. Еще до вступления Эстонии в Евросоюз компания построила новый завод по переработке мяса (около 25 тонн в сутки), производству замороженных полуфабрикатов (около 60 тонн в сутки), кулинарных изделий, вложив около 15 миллионов евро. Отчета о деятельности холдинга за 2016 год нет, известно лишь, что налоговая задолженность достигла 1,1 миллиона евро. В 2015-м оборот компании составил 12,1 миллиона евро, прибыль — 1,3 миллиона.