Тарасенко набрал два очка в матче НХЛ и помог своей команде победить

Видео: rsport.ria.ru

Гол и результативная передача российского форварда Владимира Тарасенко помогли клубу «Сент-Луис Блюз» победить «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео с обзором матча было опубликовано на сайте лиги.

Встреча, состоявшаяся в Сент-Луисе в ночь на четверг, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Тарасенко отличился на 28-й минуте, после его шайбы счет стал 3:0. 25-летний россиянин также сделал результативный пас на пятой минуте, с которого Джейден Шварц открыл счет. Канадец в итоге оформил хет-трик.

В текущем сезоне НХЛ Тарасенко забросил пять шайб и сделал три голевых передачи.

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