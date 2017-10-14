Овечкин забросил девятую шайбу в пяти матчах нового сезона НХЛ

Видео: sports.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата. Видео было опубликовано пресс-службой НХЛ.

Овечкин отличился на 29-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Он также отметился результативной передачей на Ларса Бэкстрема (48). Другой россиянин, Евгений Кузнецов, сделал две голевые передачи. Встреча прошла в Нью-Джерси в ночь на субботу, 14 октября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу Вашингтона.

Таким образом, в активе Овечкина насчитывается девять шайб в первых пяти матчах сезона НХЛ. Он стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, кто достиг этого после Майка Босси (в 1984 году), Марио Лемье (1988 год) и Патрика Марло (2012 год).