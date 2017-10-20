Пьяная женщина на «Жигулях» сбила девочку на пешеходном переходе под Томском

В сети появилось видео ДТП в городе Стрежевой Томской области, на котором видно, как на высокой скорости автомобиль ВАЗ-2107 сбивает школьницу, идущую по пешеходному переходу, и, не останавливаясь, проезжает дальше.

По информации управления МВД по региону, наезд на семилетнюю девочку 19 октября совершила 55-летняя нетрезвая местная жительница, которая пыталась проскочить на красный сигнал светофора. В это время по регулируемому пешеходному переходу шли несколько детей.

В результате аварии ребенок получил травмы, ее госпитализировали. О привлечении водителя к ответственности пока не сообщается.

Ранее утром в Коломенском районе Московской области был задержан 34-летний полицейский, подозреваемый в совершении ДТП, в ходе которого пострадал 11-летний ребенок. В ходе допроса страж порядка полностью признал свою вину.