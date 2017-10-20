Культура
 

Мединский раскрыл судьбу своей докторской

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Владимир Мединский
Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал не лишать его ученой степени. Об этом руководитель Минкульта сообщил журналистам после окончания заседания президиума в пятницу, 20 октября, информирует ТАСС.

Мединский подчеркнул, что решение поддержали 70 процентов голосовавших, 30 процентов высказались против.

Отмечается, что рекомендация ВАК будет передана в Министерство образования и науки России, которое примет окончательное решение по поводу ученой степени Мединского.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что приказ относительно диссертации и ученой степени министра культуры будет подготовлен «в ближайшее время».

2 октября экспертный совет ВАК по истории поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора наук. Решение было принято большинством голосов и носит рекомендательный характер.

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