Распыливший перцовый газ в лицо росгвардейца подросток признал вину

Несовершеннолетний Михаил Галяшкин, который обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несогласованной акции 12 июня в Москве, признал вину. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Мой подзащитный полностью признал свою вину, однако его действия носили рефлекторный характер: он распылил перцовый баллончик в целях защиты себя и граждан», — отметил юрист. Ранее подросток отказывался признать вину.

17-летнему Галяшкину предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). По версии следствия, на акции 12 июня он распылил в лицо росгвардейцу содержимое газового баллончика, в результате чего тот получил ожог глаза.

Ранее координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская писала в своем Facebook, что на судебном заседании 20 октября потерпевший не смог опознать напавшего на него человека.

Материалы по теме По ту сторону протеста Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии

Как сообщала «Медиазона», Следственный комитет инициировал проверку действий сотрудников правоохранительных органов, которые задержали подростка из-за обнаруженного у него кровоподтека на шее. Согласно заключению медицинской экспертизы, он образовался от «ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета».

Акции протеста 12 июня прошли в десятках российских городов, многие из них были не согласованы в властями.

Помимо Галяшкина, в Москве в применении насилия к полицейскому обвинили еще одного участника митинга — Расима Искакова. На акции он пнул бойца Росгвардии. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.

В Санкт-Петербурге в нападении на полицейского обвиняют 17-летнего активиста «Молодежного Яблока» Дмитрия Мякшина.