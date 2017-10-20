Распыливший перцовый газ в лицо росгвардейца подросток признал вину

Несовершеннолетний Михаил Галяшкин, который обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несогласованной акции 12 июня в Москве, признал вину. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
«Мой подзащитный полностью признал свою вину, однако его действия носили рефлекторный характер: он распылил перцовый баллончик в целях защиты себя и граждан», — отметил юрист. Ранее подросток отказывался признать вину.
17-летнему Галяшкину предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). По версии следствия, на акции 12 июня он распылил в лицо росгвардейцу содержимое газового баллончика, в результате чего тот получил ожог глаза.
Ранее координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская писала в своем Facebook, что на судебном заседании 20 октября потерпевший не смог опознать напавшего на него человека.
Как сообщала «Медиазона», Следственный комитет инициировал проверку действий сотрудников правоохранительных органов, которые задержали подростка из-за обнаруженного у него кровоподтека на шее. Согласно заключению медицинской экспертизы, он образовался от «ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета».
Акции протеста 12 июня прошли в десятках российских городов, многие из них были не согласованы в властями.
Помимо Галяшкина, в Москве в применении насилия к полицейскому обвинили еще одного участника митинга — Расима Искакова. На акции он пнул бойца Росгвардии. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.
В Санкт-Петербурге в нападении на полицейского обвиняют 17-летнего активиста «Молодежного Яблока» Дмитрия Мякшина.