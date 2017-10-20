В России задумались о налоге на сигареты

Министерство здравоохранения предлагает ввести в России «экологический налог на сигареты». Такая инициатива содержится в проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2020 года, внимание на которую обратила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В проекте налог называется экологическим, но это понятие не расшифровывается. В то же время издание отмечает, что речь идет в первую очередь об окурках — они загрязняют окружающую среду и являются основным типом мусора в России.

Также в концепции приведены другие финансовые меры борьбы с курением: повышение акцизов на табачную продукцию, а также введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

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С помощью подобных мер Минздрав планирует снизить потребление табака в России с текущих 30,9 процентов до 25 процентов уже к 2022 году. В ведомстве уверены, что это позволит снизить показатели смертности от заболеваний, связанных с курением.

За налоги и сборы в России отвечает Минфин, ведомство не ответило на запрос издания. Ставки по акцизам на 2018 год уже сформированы, они вырастут на уровень инфляции. В настоящий момент табачные компании платят два типа налогов: акциз и налог на добавленную стоимость. Введение еще одного налога неизбежно отразится на стоимости сигарет — цены вырастут.

Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее заявляла, что ведомство готовит ряд предложений по борьбе с табаком, однако введение нового налога среди них не значилось.