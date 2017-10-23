Немец зиганул 15-летнему беженцу и избил его

Гражданина Германии обвинили в причинении тяжких телесных повреждений, отягченных ненавистью на этнической почве, после избиения 15-летнего афганского беженца. Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел в Саксонии близ границы с Чехией. 31-летний немец сел на поезд на одной из станций, а 15-летний афганец в компании двух молодых сирийских беженцев вошли в вагон на следующей остановке. Как только мужчина увидел компанию, он подошел к ней, вскинул руку в нацистском приветствии и ударил афганца по лицу.

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Молодые люди поспешили покинуть состав, однако нападавший проследовал за ними. По словам сопровождавших подростка сирийцев, мужчина принялся избивать афганца, а когда тот упал, стал бить его головой о землю. Пострадавшего увезли на скорой, а дебошира задержала полиция. В его крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя.

Ранее 23 октября в Лейпциге бритый наголо молодой человек плюнул в пережившего холокост еврея и тоже вскинул руку в нацистском приветствии.