Армейское дерби в КХЛ завершилось победой питерцев

Санкт-петербургский СКА обыграл в гостях ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:5. В составе СКА хет-трик оформил Илья Ковальчук. Также заброшенными шайбами отметились Вячеслав Войнов и Павел Дацюк. Хозяева ответили голами Андрея Кузьменко и Ивана Телегина.

Победа стала для питерцев 23-й в 25 играх регулярного чемпионата.

6 октября клуб установил рекорд КХЛ по числу побед подряд в рамках регулярного чемпионата, выиграв 19 матчей кряду. Команда перекрыла достижение омского «Авангарда».

В сезоне 2016/2017 СКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург» с общим счетом 4:1. Впервые питерцы стали обладателями Кубка Гагарина в сезоне-2014/15.