Итальянский футболист выпил брошенное в одноклубника пиво

Видео: @MLS / Twitter

Итальянский полузащитник «Торонто» Себастьян Джовинко во время матча Главной лиги футбола (MLS) с «Атлантой» выпил пиво, брошенное фанатом команды соперника в его одноклубника Жози Алтидора. Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.

На 60-й минуте Алтидор сравнял счет (1:1) и побежал праздновать гол к трибуне «Атланты». Болельщикам это не понравилось, и они забросали форварда посторонними предметами. Один из фанатов метнул в него пивом. Подбежавший поздравить партнера Джовинко допил содержимое стакана и бросил его обратно на трибуну.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Торонто» свел матч к ничьей в концовке встречи, Джовинко отличился со штрафного.