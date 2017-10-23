В выступавшем против степени Мединского экспертном совете ВАК сменят состав

В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии по истории, который ранее голосовал за лишение министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук, произойдет смена состава. Об этом сообщает газета «Ведомости», принадлежащая семье бизнесмена Демьяна Кудрявцева, со ссылкой на собственные источники.

Напрямую ротация не связана с решением пересмотреть научный статус министра, заявил изданию председатель совета Павел Уваров. По его словам, смена состава «затевалась раньше» и пройдет в течение месяца.

Два человека сообщили изданию, что сами намерены выйти из состава ВАК. Член совета, попросивший не раскрывать его имени, рассказал, что последняя серьезная ротация была в 2013 году.

«Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но, в принципе, это обычная история», — предположил он.

2 октября за лишение Владимира Мединского степени доктора исторических наук проголосовали научный руководитель Госархива Сергей Мироненко, профессор ВШЭ Игорь Данилевский, доцент ВШЭ Александр Муравьев, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, заведующий отделом Института лингвистических исследований Евгений Головко и заместитель директора Института философии Мария Федорова. Решение носило рекомендательный характер. 20 октября точку в этом деле поставил президиум ВАК: 70 процентов голосовавших выступили за сохранение министром статуса доктора, 30 процентов высказались против.