Раскрыта информация о готовности бомбардировщиков B-52

ВВС США не приводят свои бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress в боевую готовность, сообщает Breaking Defense. Таким образом издание опровергло эксклюзив Defense One.
Журналист Breaking Defense Колин Кларк решил проверить сообщение своего коллеги Маркуса Вайсгербера из Defense One, поговорив с капитаном Бруком Девальтом, представителем генерала Джона Хайтена, главой Стратегического командования США.
Именно данное военное формирование уполномочено принимать оперативные решения об использовании систем ядерного оружия, а не штаб ВВС США, начальником которого является генерал Дэвид Голдфейн, с которым беседовал Вайсгербер.
«Нет никаких разговоров или планов Стратегического командования США по приведению бомбардировщиков в боевую готовность. Любые решения, связанные с размещением ядерных сил, исходят из Стратегического командования США или проходят через него», — сказал Девальт.
Breaking Defense отмечает, что генерал Голдфейн в разговоре с Defense One имел ввиду другое. «Центр оповещения на авиабазе Барксдейл (в штате Луизиана расположено командование глобальных ударов ВВС США — прим. «Ленты.ру») обновляется, но не с целью приведения экипажей бомбардировщиков в состояние круглосуточной боеготовности», — пишет Кларк.
Ранее Defense One сообщило, что ВВС США впервые с 1991 года начинают приводить бомбардировщики B-52 в боевую готовность.