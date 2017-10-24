Иск на 100 миллионов к бывшему сотруднику Telegram отозвали и доплатили сверху

Бывший технический директор «ВКонтакте» и в прошлом директор особых направлений Telegram Антон Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф». Об этом сообщает vc.ru.

Издание отмечает, что Розенберг принял предложение «Телеграфа» отказаться от претензий к компании и не подавать иск повторно. Взамен бывшему сотруднику выплатят компенсацию за вынужденные прогулы в 1,5 миллиона рублей и 60 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме того, в трудовой книжке Розенберга появится запись об увольнении по собственному желанию.

Отмечается, что по договору «Телеграф» обязали отозвать иск к Ротенбергу на 100 миллионов рублей. Представители компании отказались от комментариев.

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18 сентября Розенберг опубликовал пост, в котором рассказал, как работал с Павлом Дуровым, основавшим «ВКонтакте», и его братом Николаем, с которым дружил с детства, еще с первого этапа образования соцсети. Он занимал пост технического директора, а затем вслед за Павлом перешел работать в Telegram. Однако, как он утверждает, отношения между ним и Дуровыми разладились после того, как Розенберг узнал, что Николай ухаживал за его женой. После этого его уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

После обращения в суд в попытке оспорить увольнение он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.Сам Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска и свое отношение к компании «Телеграф», которая занимается борьбой с русскоязычным спамом. Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни.