Оксимирон подпишет для фанатов созданные лично кроссовки

Рэпер Оксимирон совместно с брендом Reebok Classic создал кроссовки, которые можно будет купить с начала ноября. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 24 октября.

Старт продаж коллаборации состоится 3 ноября в универмаге «Цветной». Кроссовки и текстиль будут доступны на втором этаже торгового центра в корнере Reebok Classic. Также в этот день состоится встреча Оксимирона с поклонниками, посвященная запуску первой капсульной коллекции. Рэпер подпишет для фанатов кроссовки.

Материалы по теме «Катится, катится голубой Мирон» Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке

11 августа сообщалось, что Оксимирон принял участие в съемках рекламного ролика спортивной марки Reebok Classic.

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. О сотрудничестве с Reebok стало известно в 2016 году.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).