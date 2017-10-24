Роналду воссел на трон

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в своем Instagram фотографию на троне с призом лучшему игроку мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) в руках.

В комментарии к публикации он написал «1», намекая на свою победу.

1 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 24, 2017 at 8:14am PDT

23 октября Роналду получил награду The Best, вручаемую лучшему футболисту мира. Церемония награждения прошла в Лондоне. Португалец опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара.

В 2017 году в составе «Реала» португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В 2016-м он также стал сильнейшим игроком мира по версии ФИФА, а также завоевал «Золотой мяч», вручаемый французским журналом France Football.