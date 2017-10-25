Газзаев нашел способ спасти Кубок России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев предложил переименовать Кубок страны, чтобы повысить престиж турнира. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Сегодня ситуация плачевная, но мы можем на нее повлиять. Как один из вариантов по реформированию турнира предлагаю дать ему название "Национальный кубок президента РФ". Представьте, насколько возрастет престиж состязания и какой честью будет для футболистов, если трофей они будут получать из рук главы государства», — сказал Газзаев.

По словам специалиста, на стадион в случае финального матча будет приходить по 100 тысяч зрителей. «Во времена Советского Союза я принимал участие в двух финалах национального Кубка. Матч Динамо (Москва) — Динамо (Тбилиси) собрал 100 тысяч зрителей... У нас два главных футбольных состязания — чемпионат и Кубок, а выиграть все пытаются только в чемпионате», — добавил Газзаев.

В сезоне-2017/18 на стадии 1/16 финала из Кубка России вылетели 11 из 16 команд премьер-лиги, включая действующего обладателя трофея — московский «Локомотив». Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.