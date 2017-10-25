В Берлине поймали исламиста с огромным арсеналом оружия

Полиция Берлина провела серию рейдов, в результате которых конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, а также арестовала предполагаемого исламиста. Об этом сообщает The Local.

Обыски были проведены по четырем адресам в округах Райниккендорф и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, связанным с 40-летним гражданином ФРГ, его имя не называют. Мужчину заподозрили в связях с боевиками.

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По мнению полицейских, изъятое оружие могло быть использовано для совершения терактов. При этом у стражей порядка пока нет явных доказательств того, что подозреваемый на самом деле планировал террористическую атаку.

Расследование по этому делу продолжается.

Как сообщает Deutsche Welle, до вечера среды, 25 октября, мужчине должны быть предъявлены обвинения. С января 2017 года Федеральная прокуратура Германии возбудила более 900 дел по подозрению в терроризме, из них свыше 800 — в отношении радикальных исламистов.