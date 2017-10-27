Установлена главная причина взрывов смартфонов

Физики из Стэнфордского университета и Стэнфордского центра линейного ускорителя (США) объяснили причину взрыва литий-ионных батарей, устанавливаемых в большинство современных смартфонов, планшетов и лэптопов, сообщает Engadget.

Специалисты, используя криоэлектронную микроскопию (за нее в 2017 году вручат Нобелевскую премию по химии), впервые получили детальное изображение дендритов — особых протяженных образований, возникающих при эксплуатации аккумуляторов.

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На полученных снимках литиевые дендриты представляют собой вытянутые шестигранные кристаллообразные формирования. Ранее, используя методы обычной электронной микроскопии, ученые полагали, что дендриты имеют нерегулярные формы.

По мнению специалистов, именно с ростом дендритов, вызывающих короткое замыкание внутри электрохимической ячейки, связаны взрывы литий-ионных батарей. В дальнейшем физики планируют научиться контролировать динамику роста дендритов.