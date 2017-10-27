Римлянину пригрозили пожизненным сроком за заражение ВИЧ десятков женщин

Жителю Рима Валентино Таллуто грозит пожизненное заключение по обвинению в том, что он заразил ВИЧ более 30 женщин. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает The Local.

Как пишет издание, с 2006 по 2015 год у Талутто были сексуальные контакты с 53 женщинами, многие из них заразились.

Мужчина на протяжении всего этого времени знал, что болен, однако склонял женщин к незащищенным сексуальным контактам. По словам пострадавших, они соглашались на это, потому что были по-настоящему влюблены в Таллуто.

С будущими партнершами мужчина знакомился в соцсетях и на специализированных сайтах. Отмечается также, что три инфицированные женщины заразили своих партнеров. Женщинам, с которыми Таллуто вступал в отношения, было от 14 до 40 лет.

«Таллуто никогда не сотрудничал со следствием, выступал с ложными заявлениями, всегда отрицал свою вину, даже когда факты говорили обратное. Его действия были направлены на то, чтобы сеять смерть», — сообщила прокурор.

Защита обвиняемого утверждает, что итальянец заразил женщин непредумышленно. Коллегия присяжных 27 октября должна огласить свой вердикт Талутто, уточняет Il Messaggero. После этого приговор итальянцу огласит судья.