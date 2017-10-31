Спецслужбы спасли Германию от новой атаки исламистов

Сотрудники немецких спецслужб задержали в городе Шверин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) 19-летнего сирийца, готовившего новую террористическую атаку. Об этом сообщает Spiegel Online.

По данным следователей, молодой мужчина по имени Ямен А. А. принял решение совершить теракт в Германии с использованием взрывчатки в июле 2017 года.

Материалы по теме Домашнее насилие Европейские политики не знают, что делать с возвращающимися с джихада гражданами

Через социальные сети подозреваемый пытался получить инструкции по созданию самодельного взрывного устройства, а также контактировал с человеком, называвшим себя «солдатом халифата». Во время обыска в квартире сирийца были обнаружены компоненты для изготовления бомб, а также портативные радиостанции.

В настоящее время полицейские пытаются установить людей, с которыми контактировал подозреваемый и выяснить, действовал он в одиночку или в составе организованной группы. О цели готовившейся атаки не сообщается.

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил в этой связи, что спецслужбам удалось предотвратить серьезное нападение.

25 октября сообщалось, что полиция Берлина провела серию рейдов, в результате которых конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, а также арестовала предполагаемого исламиста.