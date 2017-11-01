Ubisoft заподозрили в накрутке рейтинга Assassin's Creed Origins

На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic обнаружили большое количество одинаковых отзывов к Assassin's Creed Origins с высокой оценкой. На это обратил внимание портал Kotaku.

«Гораздо лучше, чем Assassin’s Creed Unity и Assassin's Creed Syndicate», — гласят многие отзывы к игре. Заказчик накрутки не был назван, однако некоторые пользователи уверены, что ее инициатором стала Ubisoft.

В Metacritic заявили, что уже осведомлены о проблеме и начали модерировать комментарии и блокировать аккаунты. Отмечается, что у многих из них всего одна рецензия — на Assassin's Creed Origins. На момент написания новости пользовательский рейтинг игры составляет 7,9 балла из 10, а рейтинг критиков — 82 из 100.

Assassin’s Creed Origins от Ubisoft вышла 27 октября на ПК, Xbox One и PS4. Действие игры разворачивается в эллинистическом Египте во время правления Клеопатры. В игре переработали многие элементы, среди которых боевая система, прокачка, а также управление и интерфейс. Главным героем стал Байек — меджай, который защищает свой народ от угроз.