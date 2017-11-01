Двух вербовщиц девушек для проституции в Бахрейне депортировали в Россию

Сотрудники Интерпола доставили из Бахрейна в Россию двух женщин, продававших молодых девушек в сексуальное рабство. Об этом говорится в сообщении российского МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 ноября.

Россиянки в возрасте 28 и 32 лет обвиняются в торговле людьми. По данным ведомства, они действовали в составе организованной группы на территории Удмуртии, Челябинской области и Пермского края. С 2011-го по 2016 год женщины вербовали молодых девушек и переправляли их в Бахрейн для сексуальной эксплуатации. У потерпевших отбирались паспорта, после чего под угрозой физической расправы их заставляли торговать собой.

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Вербовщицы были объявлены в международный розыск по каналам Интерпола и в августе было установлено, что они находятся в Бахрейне. Там их и задержали.

18 ноября Следственный комитет России сообщил о задержании в Удмуртии преступной группы, занимавшейся вербовкой, перевозкой и передачей женщин для занятия проституцией в Бахрейн. Злоумышленники обманывали своих жертв, обещая трудоустройство за рубежом и высокий заработок. В группу входили четыре человека.