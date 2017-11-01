Модельер Донна Каран рассказала о любви к женщинам и домогательствах дантиста

Американская модельер Донна Каран публично извинилась за обвинения в адрес жертв насилия и домогательств, сообщает WWD.

По ее словам, в интервью The Daily Mail она напрасно и безосновательно обвинила женщин в провокационном поведении и выборе одежды, которые якобы могут стать обоснованным поводом для домогательств. Об этом Каран говорила в связи со скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

«Я совершила гигантскую, просто гигантскую ошибку. Я люблю женщин, я их просто обожаю, — сказала, принося извинения, Каран. — Я сама мать и бабушка. Я никогда не делала таких промахов раньше и не сделаю впредь». Она добавила, что сама была жертвой домогательств: к ней приставал ее дантист.

В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Несколько актрис обвинили его в изнасиловании.

Донна Каран — американский модельер, основательница брендов Donna Karan и DKNY. Она руководила этими марками до 2015 года, после чего отказалась от своего поста, чтобы заняться проектом Urban Zen. Летом 2016 года концерн LVMH, которому принадлежал бренд DKNY, продал его компании G-III Apparel Group. Право на производство парфюмерии под маркой DKNY принадлежит американской компании Estee Lauder.