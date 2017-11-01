Популярную актрису уличили за откровенным разглядыванием декольте Рианны

Ведущий комедийного вечернего «Шоу Грэма Нортона» попросил актрису Кару Делевинь пояснить, почему она так откровенно смотрела на на грудь певицы Рианны во время предпоказа фильма «Валериан и город тысячи планет», в котором они сыграли. Фрагмент опубликован в YouTube-аккаунте канала BBC America, где выходит шоу.

Актрисы фотографировались во время дефиле на красной ковровой дорожке, когда фотограф поймал взгляд Делевинь, сосредоточенный на декольте певицы. Ведущий подшутил, что это был единственный момент на дорожке, когда Кара вышла из образа и отвлеклась.

«А кто бы не посмотрел?» — отметила актриса. По словам девушки, она смотрела без зависти или осуждения.

«Мы давно давно дружим. Знаете, это было что-то типа "ты всегда выглядишь восхитительно, и это как приманка». Знаете, я просто хотела сказать, что это определенно та вещь, о которой стоит побеспокоиться. Я просто была другом», — пояснила Кара.

«Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона вышел на экраны в июле 2017 года. Рианна сыграла в нем Баббл. Это не первая роль певицы в кино. До этого она снялась во множестве короткометражек, играла камео и озвучивала персонажей мультфильмов.