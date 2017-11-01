Кадыров обвинил украинские спецслужбы в убийстве Амины Окуевой

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украине нет никакого чеченского батальона. Также он подчеркнул, что убитая в Киевской области Амина Окуева (Анастасия Никифорова) не имеет отношения к республике и чеченскому народу. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале в среду, 1 ноября.

«Украинские политики и депутаты постоянно говорили о Наталье Викторовне (украинские СМИ утверждают, что настоящее имя Окуевой — Анастасия — прим. «Ленты.ру») как о чеченке, воюющей на стороне бандеровцев. При этом все прекрасно знали, что Наталья Никифорова не имеет никакого отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу», — написал глава республики. По словам Кадырова, «в Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные (то есть украинские — прим. «Ленты.ру») спецслужбы».

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Глава Чечни также подчеркнул, что «на Украине никогда не было и нет "чеченского батальона"». «Мифическому батальону нужен был и такой же бандит-командир. На эту роль вытащили некого Адама Осмаева. Как он мог командовать, если сам находился под каблуком Натальи, приставленной к нему спецслужбами», — добавил Кадыров.

Вечером 30 октября на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, которым управлял Осмаев, обстреляли неизвестные. Осмаев является командиром якобы чеченского батальона имени Джохара Дудаева, воюющего на стороне Киева в Донбассе. В результате его супруга Окуева погибла, он сам получил ранение в ногу.