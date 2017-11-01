Брянский велосипедист до смерти забил водителя за опасный маневр на дороге

Велосипедист из Брянской области обвиняется в том, что до смерти избил водителя автомобиля за то, что тот едва не задавил его на дороге. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, во дворе одного из жилых домов города Новозыбков 28-летний обвиняемый в ходе ссоры избил ранее не знакомого 35-летнего мужчину, который спустя два дня скончался в больнице от причиненных травм головы. Со слов обвиняемого, ссора произошла из-за ситуации на дороге.

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«Фигурант уголовного дела утверждает, что когда ехал на велосипеде, его чуть не сбил пронесшийся рядом автомобиль под управлением потерпевшего. Спустя непродолжительное время он жестоко наказал водителя за опасный маневр», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемый заключен под стражу.

9 июня стало известно, что сотрудники уголовного розыска в городе Харабали (Астраханская область) задержали местного жителя, который перевозил на велосипеде около полукилограмма конопли.