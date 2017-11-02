Минобороны уличило коалицию США в незнании географии

Министерство обороны России назвало «географическим абсурдом» заявление коалиции во главе США, касающееся бегущих из освобожденного властями Сирии города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее командующий силами специальных операций коалиции Джеймс Джеррард заявил, что тысячи арабов бегут из Дейр-эз-Зора в город Меядин от сирийской армии. По его словам, люди уходят на север, на территории, подконтрольные сирийской оппозиции, поддерживаемой США.

«Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от боевиков Дейр-эз-Зора тысячах арабов в сторону Меядина. Но при этом подчеркивать, что люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север», — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он отметил, что на север, в сторону Ракки, желающих бежать сирийцев нет. «Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — сказал Конашенков.

Также он напомнил, что Меядин был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сирийской армией, поэтому «тысячи сирийцев не "бегут" туда из Дейр-эз-Зора, а возвращаются в свои дома с гуманитарной помощью, которая доставляется российским Центром примирения враждующих сторон и международными гуманитарными организациями».

24 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу, говоря о борьбе с террористами в Сирии, заявил, что площадь в этой стране, освобожденная от боевиков, составляет более полумиллиона квадратных километров. Согласно данным, которые приводит ООН, общая площадь Сирии составляет 185 180 квадратных километров, что примерно в 2,7 раза меньше цифры, озвученной Шойгу.