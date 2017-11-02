Борец с фотографированием еды стал героем сети

Видео: kevinfreshwater / Instagram

В сети стал вирусным юмористический ролик, посвященный борьбе с привычкой фотографировать еду и выкладывать снимки блюд в социальные сети, пишет Pickle.

Автор видео — британский блогер Кевин Фрешуотер (Kevin Freshwater). Опубликованный им в Facebook ролик набрал более 42 миллионов просмотров, свыше 310 тысяч лайков и 425 тысяч репостов.

На видео Фрешуотер мешает своим друзьям фотографировать еду, портя внешний вид блюд за мгновение до того, как его приятели делают снимок. У кого-то из них это вызывает смех, другие недоумевают, третьи негодуют и ругаются.

Некоторые пользователи Facebook крайне возмутились действиями блогера: по их мнению, он не должен лезть в чужие тарелки и мешать людям делать с их едой то, что они хотят. В Instagram ролик Фрешуотера оценили иначе — там британца назвали героем и даже богом.