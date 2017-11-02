Получивший бронзу отстраненных россиян лыжник счел ее неважной

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петер Нортуг прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить россиян Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты ОИ в Сочи. Об этом он рассказал каналу TVSporten.

«Я не буду комментировать, пока не узнаю, какое развитие получит это дело. В любом случае бронзовая медаль в эстафете, полученная при таких обстоятельствах, для меня ничего не значит. Я думаю только о лучшем для нашего вида спорта», — заявил спортсмен.

По итогам Игр 2014 года сборная Норвегии стала четвертой в командном спринте, россияне были вторыми. Из-за дисквалификации россиян бронза в эстафетной гонке уйдет норвежской сборной, членом которой является Нортуг.

1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила Легкова и Белова от участия в Олимпийских Играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Лыжников признали виновными в нарушении антидопинговых правил.



