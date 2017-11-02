Толпа «ящеров» пробежала по улицам столицы кантри

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Группа людей в костюмах тираннозавров устроила пробежку по американскому городу Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом сообщает UPI.

«Ящеры» пересекли пешеходный мост имени Джона Сайгенталера, а затем побежали по нэшвилльскому Бродвею — столице американской музыки кантри.

Забег проводится во второй раз. Впервые любители переодеваться динозаврами собрались в Нэшвилле год назад.

Устроители забега утверждают, что в мероприятии участвовали не менее 25 человек. Они не исключают, что устроят еще одну пробежку перед Рождеством или в День святого Патрика.

1 ноября сообщалось, что в канун Дня Всех Святых президент США Дональд Трамп повстречался с ребенком в костюме тираннозавра, но отказался дать ему угощение.

Со времени своего открытия в 1905 году тираннозавр стал одним из наиболее популярных видов динозавров. Он появляtтся в фильме «Кинг-Конг» (1933) и играет ключевую роль в «Парке Юрского периода» (1993) и его продолжениях, в том числе в ленте «Мир Юрского периода», вышедшей в 2015 году.

Надувной костюм тираннозавра, которые использовали участники забега в Нэшвилле, выпускает компания Rubie Costume Co по лицензии фильма «Мир Юрского периода». Он приобрел вирусную популярность в 2016 году после того, как его надел участник телешоу American Ninja Warrior. Цена костюма составляет около 50 долларов.