Северокорейский перебежчик раскрыл планы КНДР при нападении США

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо заявил на слушаниях в Конгрессе США, что упреждающее нападение на КНДР автоматически приведет к удару возмездия. Об этом сообщает The Independent.

По его словам, в случае развития подобной ситуации, Пхеньян задействует артиллерию и системы реактивного залпового огня, которые нанесут удар по приграничным районам Южной Кореи. «Северокорейские офицеры обучены нажимать кнопку без каких-либо дополнительных приказаний общего командования, если что-то случится на их стороне», — пояснил Тхэ Ён Хо.

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5 октября сообщалось, что в случае конфликта ядерный удар Пхеньяна по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек. Оценки экспертов основываются на том, что в арсенале КНДР имеется 25 ядерных боеголовок для баллистических ракет и все они будут использованы одновременно. Определена и мощность зарядов — от 15 до 250 килотонн. Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнет 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллионов.

В сентябре американские военные аналитики подсчитали, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР его жертвами ежедневно будут становиться около 20 тысяч мирных жителей в Южной Корее.

Тхэ Ён Хо пропал в августе 2016 года из посольства в Лондоне незадолго до возвращения на родину. Позднее стало известно, что он вместе с женой и детьми сбежал в Южную Корею. Его семья была взята под защиту правительства. 20 августа Пхеньян обвинил Тхэ Ён Хо в разглашении государственной тайны и незаконном присвоении чужого имущества.