Большой этнографический диктант написали на МКС

Несколько сотен тысяч человек принимают участие в Большом этнографическом диктанте. Его уже написали экипаж ледокола «Владивосток» в Мурманской области и команда Международной космической станции (МКС). Об этом журналистам сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, передает в пятницу, 3 ноября, ТАСС.

«Очень важно, чтобы диктант зашел в каждый дом, в каждую организацию, в каждую школу, каждый вуз», — сказал он. Баринов отметил, что диктант в этом году пишут не только в России, но и в 14 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Участники акции на борту ледокола «Владивосток» в Мурманске Фото: Павел Львов / РИА Новости 1 /3

По его словам, в 2017 году для проведения акции учредили 2,6 тысячи площадок, тогда как в прошлом году их было 800.

«Главная цель — не просто проверить знания, а привлечь внимание, интерес людей к истории, традициям, обычаям народов, проживающих в нашей стране», — добавил руководитель ФАДН.

Диктант проводится 3 ноября. Он состоит из 30 тестовых вопросов. 20 из них одинаковы для всех, а десять составлены с учетом местных этнографических особенностей. Итоги будут подведены ко Дню Конституции — 12 декабря. В 2016 году диктант провели впервые.