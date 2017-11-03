Сборку российских КамАЗов наладят в Узбекистане

«КамАЗ» подписал договор с компанией «Узавтосаноат» об организации сборки грузовиков в Узбекистане. Об этом сообщается в пресс-релизе российского производителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Производство КамАЗов наладят на площадке UzAutoTrailer (дочернее предприятие группы «Узавтосаноат»).

Согласно договору, российский атоконцерн будет поставлять сборочные комплекты деталей и комплектующие, а UzAutoTrailer — собирать шасси, а также «монтировать надстройки собственного и совместного производства». До конца 2017 года планируется поставить первые 100 сборочных комплектов.

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В перспективе партнеры намерены создать совместное предприятие по сборке автотехники на территории республики.

За шесть месяцев 2017 года «КамАЗ» экспортировал 983 единицы автомобилей и сборочных комплектов деталей (финальная сборка осуществлялась за рубежом), в том числе в страны СНГ — 739 единиц.

«КамАЗ» — крупнейший российский производитель грузовой техники. По итогам 2016 года продажи производителя выросли на 21 процент, до 34,5 тысячи грузовиков.