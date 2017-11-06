В Крыму предложили создать блокчейн-площадку для иностранных инвестиций

Создание блокчейн-площадки в Крыму позволило бы привлечь иностранные инвестиции для развития проектов на полуострове. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил почетный консул России в Швейцарии Карл Экштайн, сообщает РИА Новости.

По его словам, экономическому процветанию России и Крыма мешают трансатлантические корпорации. «Сделайте такую блокчейн-площадку, которая позволит инвестировать и чтобы никто не знал, кто инвестирует. Эти инвестиции были бы абсолютно непрозрачны через блокчейн», — сказал Экштайн. Многие бизнесмены обрадовались бы такой возможности, полагает консул.

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Многие зарубежные компании считают Крым очень перспективным в плане инвестиций и готовы вкладывать в его развитие, но боятся санкций, отметил Экштайн.

В апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов выдвинул идею создания в Крыму Crypto Valley, аналога криптодолины в швейцарском кантоне Цуг для развития технологий блокчейн.

Криптодолина в кантоне Цуг возникла благодаря самым низким в Швейцарии налогам. Кроме того, местные власти решили принимать биткоины в качестве средства платежей за городские услуги. Цуг стал штаб-квартирой фонда Ethereum, разрабатывающей одноименную платформу для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Это решение поддержали на референдуме около 96 процентов жителей полуострова, принявших участие в голосовании. После этого против России были введены санкции.