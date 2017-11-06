В Москве избили чемпиона мира по кикбоксингу

В Москве избили трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. Об этом он рассказал в сториз в своем Instagram.

«Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Чуть позже я подробнее расскажу, что случилось», — сказал Липовой.

Спортсмен становился чемпионом мира по кикбоксингу в 2011-м, 2012-и и 2013 году. Также Липовой — многократный победитель первенств России. В 2006 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса: за 48 минут спортсмен нанес по две тысячи ударов руками и ногами по тренировочным лапам.

В августе чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева избили в Хабаровске, он умер в реанимации.