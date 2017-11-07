Американский футболист признался в употреблении наркотиков перед каждым матчем

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Кливленд Браунс» Джош Гордон признался, что употреблял наркотики или алкоголь перед каждым матчем чемпионата. Об этом сообщает GQ.

«Я уходил рано утром из отеля, завтракал, употреблял наркотики или алкоголь, а затем ехал на игру. И обязательно отрывался на вечеринках после каждой игры независимо от результата», — заявил Гордон.

По словам спортсмена, он начал употреблять наркотики с седьмого класса из-за психологических травм. «Я боялся будущего и не хотел взрослеть, поэтому я решил принимать антидепрессанты, а затем перешел на марихуану», — добавил футболист.

Гордон пропустил сезоны 2015 и 2016 годов из-за дисквалификации за нарушение антинаркотической политики НФЛ. После дисквалификации 26-летний спортсмен проходил лечение в реабилитационном центре. 1 ноября 2017 года Гордон был условно восстановлен и получил возможность вернуться к игре.

4 ноября профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предложил разрешить использовать марихуану в терапевтических целях. Наркотик легализируют, если будет доказано, что марихуана помогает хоккеистам утолять боль.