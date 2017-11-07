Олень насмерть забодал французского охотника

Мужчина во Франции стал жертвой оленя. Друзья погибшего отмечают, что он был опытным охотником, сообщается на сайте BFMTV во вторник, 7 ноября.

Инцидент произошел в окрестностях города Компьен (департамент Уаза) днем ранее. 62-летний Режис Л. выманивал оленя на других участников охоты, сам он не был вооружен. Животное повело себя агрессивно, мужчина получил удар рогами в область грудной клетки и скончался еще до приезда скорой помощи.

4 октября сообщалось, что во французском департаменте Вар на юге страны охотник принял 60-летнего пенсионера за кабана и заcтрелил его. Глава местного общества охотников подтвердил, что с момента открытия сезона в этом году это уже третий подобный инцидент. Во всех случаях были грубо нарушены меры предосторожности при индивидуальной охоте.