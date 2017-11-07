Очевидец раскрыл новые подробности убийства снайперши Окуевой

Житель поселка Глеваха Киевской области Станислав рассказал, что преступники, расстрелявшие снайпершу Амину Окуеву, предварительно усыпили всех местных собак. Об этом он сказал телеканалу ТСН во вторник, 7 ноября.

По словам Станислава, в тот вечер его сильно удивила тишина в поселке: обычно в Глевахе бегают стаи бездомных животных, но в день убийства Окуевой они пропали. «На следующий вечер они снова были. Я говорил полиции, что их перед терактом усыпили, чтобы они не мешали, не выдали стрелка», — отметил очевидец.

Журналистам он показал тело мертвого пса рядом с местом убийства. Мужчина предполагает, что животное могло погибнуть от передозировки снотворного.

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В момент убийства свидетель шел с железнодорожной станции и услышал необычный грохот, но даже не подумал, что это могла быть автоматная очередь. Уже через несколько минут он по дороге домой наткнулся на расстрелянный автомобиль. «Она [Окуева] еще была жива, последние вздохи. Голова была наклонена и вся в крови», — вспомнил Станислав. По его словам, под мужем Окуевой Адамом Осмаевым была лужа крови от ранения в ногу. «Он ее ремнем сам себе перемотал», — добавил свидетель.

Амина Окуева (настоящее имя, по информации украинских СМИ, — Анастасия Никифорова) занимала должность пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева, участвовала в боевых действиях в Донбассе. Она была убита неизвестными 30 октября, ее муж выжил. На железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились сторонники украинских националистов, был обстрелян.