Белый дом подсчитал число жертв коммунистических режимов за 100 лет

На сайте Белого дома во вторник, 7 ноября, было опубликовано официальное обращение в связи с Национальным днем жертв коммунизма.

«За минувшее столетие коммунистические тоталитарные режимы по всему миру убили более 100 миллионов человек и подвергли бесчисленное множество людей эксплуатации, насилию и неслыханному разорению», — гворится в заявлении.

«Эти [коммунистические] движения под ложным предлогом освобождения систематически лишали невинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которые мы считаем неприкосновенными. Жаждущие свободы граждане были подчинены государству посредством принуждения, насилия и страха», — подчеркнули в Белом доме.

Национальный день жертв коммунизма отмечается в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции в России, добавили в Вашингтоне.

«Большевистская революция породила Советский Союз и его мрачные десятилетия угнетающего коммунизма, политическую философию, несовместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», — указывается в сообщении.

В администрации американского президента добавили, что народ США подтверждает «свою твердую решимость сиять светом свободы для всех, кто жаждет светлого, свободного будущего».