Пассажиры пожаловались на задымление в аэропорту Внуково

В здании столичного аэропорта Внуково произошло задымление. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Москве во вторник, 7 ноября.
Эвакуация не проводилась. Пожарные ликвидируют тление кабеля «на отметке минус восемь терминала А».
В администрации аэрогавани агентству рассказали, что все работает в штатном режиме. При этом некоторые пассажиры в соцсетях пожаловались на задержку с приемом рейсов и выдачей багажа.
Прилетели во Внуково, а тут авария какая-то. Как нас выпустили из самолёта, вообще непонятно - рукав не открылся, вывозили на автобусах. Все остальные рейсы просто сидят в самолетах. Все помещения задымлены, дышать нечем, в горле уже першит. Багаж, естественно, не разгружают. Никто ничего не говорит.... После нашего возмущения, нас выпустили на улицу дышать свежим воздухом. Обещают потом пустить обратно, но фиг знает... #внуково #авария #пожар #безприключенийжизньскушна
26 сентября были эвакуированы посетители и персонал аквапарка «Мореон» в Москве, где из-за короткого замыкания электропроводки произошло сильное задымление. Само возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя еще до приезда пожарных.