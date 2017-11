Пассажиры пожаловались на задымление в аэропорту Внуково

Прилетели во Внуково, а тут авария какая-то. Как нас выпустили из самолёта, вообще непонятно - рукав не открылся, вывозили на автобусах. Все остальные рейсы просто сидят в самолетах. Все помещения задымлены, дышать нечем, в горле уже першит. Багаж, естественно, не разгружают. Никто ничего не говорит.... После нашего возмущения, нас выпустили на улицу дышать свежим воздухом. Обещают потом пустить обратно, но фиг знает... #внуково #авария #пожар #безприключенийжизньскушна

