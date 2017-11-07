Пассажиры пожаловались на задымление в аэропорту Внуково

В здании столичного аэропорта Внуково произошло задымление. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Москве во вторник, 7 ноября.

Эвакуация не проводилась. Пожарные ликвидируют тление кабеля «на отметке минус восемь терминала А».

В администрации аэрогавани агентству рассказали, что все работает в штатном режиме. При этом некоторые пассажиры в соцсетях пожаловались на задержку с приемом рейсов и выдачей багажа.

#внуково Мониторы не работают. Дымом пахнет до сих пор. Багаж не дали A post shared by Contrasanctum (@contrasanctum) on Nov 7, 2017 at 2:07am PST

26 сентября были эвакуированы посетители и персонал аквапарка «Мореон» в Москве, где из-за короткого замыкания электропроводки произошло сильное задымление. Само возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя еще до приезда пожарных.