Обнаружена новая волна заражений компьютеров через Microsoft Word

Хакерская группировка Fancy Bear организовала фишинговую атаку с помощью программы Microsoft Word — популярного текстового редактора для компьютеров на операционной системе Windows. Об этом сообщает The Wired со ссылкой на специалистов антивируса McAfee.

Эксперты утверждают, что злоумышленники нацелены на корпоративные сети США, Германии и Франции.

Уязвимость обнаружена в механизме Dynamic Data Exchange, который обеспечивает синхронизацию разных программ между собой и работу гиперссылок между созданными в них документами. Эта система используется хакерами для того, чтобы заставить пользователей самостоятельно устанавливать вредоносные программы на свои устройства.

Для этого злоумышленники отправляют жертве письмо, в котором просят пользователя, например, обновить программное обеспечение. Если он соглашается, в систему компьютера встраиваются шпионские приложения X-Agent и Sedreco, ворующие личные данные жертв и отправляющие их в штаб киберпреступников.

Представители Microsoft заявили, что в компании известно об уязвимости в механизме Dynamic Data Exchange, но менять алгоритм его работы в обозримом будущем не планируют.

Ранее издание The Wired сообщало со ссылкой на экспертов японской компании Trend Micro, что «свободная конфедерация лучших российских хакеров» Fancy Bear известна также под названиями APT28 и Pawn Storm, и может быть ответственна за громкие взломы избирательного штаба Хиллари Клинтон, сайта издания The New York Times и Варшавской биржи и даже быть частью ФСБ.