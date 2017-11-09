Власти Москвы и Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Москвы и Подмосковья подписали соглашение на пять лет о сотрудничестве в разных сферах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 9 ноября.

«Основываясь на взаимной заинтересованности и развитии двусторонних связей в торгово- экономической, научно-технической, социально-культурной и социально-­экологической областях, желая создать соответствующие организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти города Москвы и исполнительных органов государственной власти Московской области во всех сферах социально-экономической деятельности, заключили соглашение», — говорится в документе.

В частности, стороны будут обмениваться методическими разработками по повышению эффективности управления и доходности имущества, находящегося в госсобственности, применению прогрессивных методов управления. Также соглашение предполагает двусторонние консультации по вопросам создания и ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности столицы и Мособласти.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания, в дальнейшем оно будет автоматически продлеваться на год.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что считает главным результатом своей работы на посту губернатора Московской области доверие жителей и главы государства. «Для любого человека, тем более политика самое дорогое, что он может достичь, это доверие жителей и президента. Очень похоже, что мы имеем и одно, и второе, и от этого у нас растут крылья», — добавил он.