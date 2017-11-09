«Северный поток-2» оказался под угрозой из-за датских морей

Строительство газопровода «Северный поток-2» оказалось под угрозой из-за нового законодательства Дании. Об этом рассказал финансовый директор компании Nord Stream 2 (реализует проект на территории Евросоюза) Пол Коркоран, сообщает Platts.

По словам Коркорана, компании, в случае принятия закона, придется перестроить маршрут, чтобы газопровод не проходил через территориальные воды королевства: «Нам, видимо, придется повторно перекладывать маршрут, что, конечно, скажется на цене и времени строительства».

Законопроект, который находится на рассмотрении парламента Дании, предлагает правительству учитывать внешнеполитические факторы при принятии решений о строительстве иностранной энергетической инфраструктуры на территории страны. Издание отмечает, что закон поддерживается большинством фракций в датском парламенте, поэтому, скорее всего, будет принят.

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«Если глава МИД Дании воспользуется новым законом и блокирует строительство газопровода в территориальных водах Дании — нам придется пересмотреть наши планы», — признал Коркоран. При этом он считает странным это решение, так как «Северный поток-1» проходит как раз в территориальных водах Дании (страна имеет выход к Северному и Балтийскому морям).

Nord Stream 2 ожидает первого разрешения на строительство от Германии в декабре, последнее — от России в мае-июне 2018 года. Также для проекта необходимы разрешения Финляндии, Швеции и Дании. Строительство морской части газопровода планируют начать в июне 2018 года.

«Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планировалось проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». В среду, 8 ноября, Еврокомиссия выпустила официальное сообщение, в котором строительство нового газопровода из России в ЕС называлось бесполезным.

Проект «Северного потока-2» предполагал первые поставки газа в 2019 году. Любая задержка, пишет Platts, усилит позиции Украины в газовых переговорах с Россией, так как украинская газотранспортная система пока остается основным проводником российского газа в Европу. При этом действующее соглашение о транзите газа между двумя странами заканчивается в 2019 году. Отказ России от украинского транзита лишит Киев около 3 миллиардов долларов доходов в год.